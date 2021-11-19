شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتعادل مع سموحة 1 / 1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل إنبى مع نظيره سموحة بهدف لمثله فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، وافتتح التسجيل للفريق السكندرى مروان حمدى فى الدقيقة 34 قبل أن يتعادل مصطفى شلبى للفريق البترولى بالدقيقة 37.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى حراسة المرمى: محمود جاد،خط الدفاع : مصطفى دويدار – إبراهيم يحيى – محمد إسماعيل - مروان داوود،خط الوسط : أحمد العجوز – مصطفى جمال – مصطفى شكشك،الهجوم : دينو بيتر – جون إيبوكا – مصطفى شلبي.

بينما دخل سموحة النباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: الهاني سليمان،خط الدفاع : رجب نبيل، محمود عزت، محمد شكري، أحمد رمضان بيكهام،خط الوسط: محمود حليمو، عبد الرحمن عامر، محمد كناريا، شريف رضا، حسين فيصل،خط الهجوم : مروان حمدي.

ويحتل إنبى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف.

فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.