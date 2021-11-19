شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة بيراميدز والمصرى اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع المصرى، بقيادة معين الشعباني مدرب الفريق، نقطة ثمينة من بيراميدز، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام،.

وتقدم إبراهيم عادل لبيراميدز فى الدقيقة 20، قبل أن يضيف وليد الكرتي الهدف الثاني في الدقيقة 40، وفي الشوط الثاني عاد المصري ليحرز حسن علي الهدف الأول في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، ثم أضاف عمرو مرعي الهدف الثاني للفريق البورسعيدي في الدقيقة 89.

بهذه النتيجة يرفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 10 في صدارة الدوري العام مؤقتاً بفارق نقطة عن الأهلي، ويرفع المصري رصيده إلى النقطة 4 في المركز العاشر بعد 4 تعادلات في الدوري العام.