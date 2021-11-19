شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة بيراميدز والمصرى اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتزع المصرى، بقيادة معين الشعباني مدرب الفريق، نقطة ثمينة من بيراميدز، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام،.
وتقدم إبراهيم عادل لبيراميدز فى الدقيقة 20، قبل أن يضيف وليد الكرتي الهدف الثاني في الدقيقة 40، وفي الشوط الثاني عاد المصري ليحرز حسن علي الهدف الأول في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، ثم أضاف عمرو مرعي الهدف الثاني للفريق البورسعيدي في الدقيقة 89.
أكد إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، أن مباراة المصرى كانت سهلة فى البداية وكان بمقدور الفريق إنهاء اللقاء بنتيجة كبيرة فى ظل التفوق الواضح، ولكن حدث تراجع فى الشوط الثانى تسبب فى خسارة الفريق نقطتين فى مشوار الدوري.
وأضاف إيهاب جلال، فى تصريحاته بالمؤتمر الصحفى عقب المباراة، أنه كان ينبغى على لاعبى بيراميدز إنهاء المباراة سريعا ودون تأخير وانتظار للوقت الصعب، حيث كان الفريق هو الأفضل فى كل شيء، خاصة بالشوط الأول، ومع الفرص المهدرة كان من الممكن أن ينتهى بنتيجة كبيرة، كما أن الفريق لم يستغل النقص العددى مع طرد لاعب المصري، وتركوا المساحات للمنافس حتى حقق هدف التعادل.
وأشار مدرب بيراميدز إلى أنه سيعمل على علاج بعض الأخطاء الفردية وعدم التركيز خلال المباريات المقبلة لبيراميدز فى ظل ضغط اللقاءات مع مرحلة صعبة فى مشوار الفريق بالدورى وكأس الكونفدرالية، والمشوار ما يزال طويلا وبالإمكان التعويض وكل الفرق ستخسر نقاط والمهم عدم خسارة أى نقاط مستقبلا.