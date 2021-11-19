شكرا لقرائتكم خبر عن عمر بسام وحمدي زكي يقودان هجوم المقاولون أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة النادي الأهلي بعد قليل فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الظهر: باسم علي، فاروقا نور الدين، محمد سمير، أحمد عبد العزيز

خط الوسط: أحمد مجدي، عبد الرحمن جبنة، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد

وفي الهجوم عمر بسام.

وفى المقابل أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلى، تشكيل فريقه الذي سيواجه المقاولون العرب مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي والسلام في ختام منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأكرم توفيق وبدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف في الدفاع، وعمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج في الوسط ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي، عمار حمدي، أحمد عبد القادر، محمد هاني، لويس ميكيسوني، حسين الشحات، وليد سليمان، حسام حسن، ياسر إبراهيم.

ويواجه فريق الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مع دقات الثامنة مساء اليوم الجمعة نظيره المقاولون العرب على ستاد الأهلى والسلام في ختام منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته في المسابقة بعدما حقق فوزاً هاماً على غريمه الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للدوري قبل فترة التوقف الدولى فيما يفتش ذئاب الجبل عن العودة للانتصارات بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 9 نقاط من ثلاثة مباريات مسجلا عشرة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يحتل المقاولون العرب المركز العاشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مثله وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهم.