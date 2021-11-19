شكرا لقرائتكم خبر عن وصول حافلة الأهلي إلى استاد السلام قبل مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الأهلي إلى ستاد الأهلى والسلام استعدادا لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم الجمعة فى ختام منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فى الثامنة مساء اليوم الجمعة نظيره المقاولون العرب باستاد الأهلى والسلام فى ختام منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة انتصاراته في المسابقة بعدما حقق فوزاً هاماً على غريمه الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للدوري قبل فترة التوقف الدولى فيما يفتش ذئاب الجبل عن العودة للانتصارات بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويتصدر الأهلى جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 9 نقاط من ثلاث مباريات مسجلا عشرة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يحتل المقاولون العرب المركز العاشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مثله وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهم.