بعد قليل.. الأهلي - المقاولون العرب.. الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته والانفراد بالقمة عقب تعادل بيراميدز أمام المصري البورسعيدي بنتيجة (2-2)، حيث يمتلك الفريق الأحمر في رصيده تسع نقاط بعد الفوز في أول ثلاث جولات ضد الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك.

في المقابل، يمتلك المقاولون العرب أربع نقاط بالفوز على إيسترن كومباني والتعادل ضد طلائع الجيش، مقابل الخسارة أمام إنبي.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول - أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تاو - محمد شريف.

تشكيل المقاولون العرب: محمود أبو السعود - باسم علي - فاروق نور الدين - محمد سمير - أحمد عبد العزيز "زيزو" - أحمد مجدي - عبد الرحمن خالد "جبنة" - عبد الله ياسين - محمد حمدي زكي - لويس إدوارد - عمر بسام.

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