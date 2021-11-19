سموحة يسقط في فخ التعادل أمام إنبي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سقط فريق سموحة في فخ التعادل أمام نظيره إنبي، مساء الجمعة، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري WE المصري.

وسجل اللاعب مروان حمدي الهدف الأول لفريق سموحة في الدقيقة 33، مستغلا تمريرة من حسن فيصل.

وتمكن مصطفى شلبي من إدراك التعادل لفريق إنبي في الدقيقة 39، بعدما استغل تمريرة خلف دفاع سموحة ليسددها مباشرة في شباك الفريق السكندري.

يلعب إنبي بتشكيل مكون من:

"محمود جاد، مصطفى دويدار، إبراهيم يحيى، محمد إسماعيل، مروان داوود، أحمد العجوز، مصطفى جمال، مصطفى شكشك، دينو بيتر، جون إيبوكا، مصطفى شلبي".

وعلى الجانب الأخر جاء تشكيل سموحة على النحو التالي:

"الهاني سليمان، رجب نبيل، محمود عزت، محمد شكري، أحمد رمضان بيكهام، محمود حليمو، عبد الرحمن عامر، محمد كناريا، شريف رضا ، حسين فيصل، مروان حمدي".

وبتلك النتيجة، رفع سموحة رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل إنبي إلى 4 نقاط بالمركز الرابع عشر.