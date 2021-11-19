"متجيش جنبه يلا".. فريد شوقي يكشف لمصراوي كواليس أزمته مع لاعبي بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

كشف فريد شوقي لاعب فريق المصري البورسعيدي، كواليس خلافه مع رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز أثناء مباراة الفريقين والتي أقيمت على ملعب "برج العرب" ضمن حسابات الأسبوع الرابع من مسابقة دوري we المصري.

لاعب المصري قال في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، :"زميلي كان مصاب، فطلبت من رمضان صبحي إخراج الكرة ولم يفعل".

وأضاف :"لا يوجد بيني وبين رمضان صبحي أي شيء، كنت أريد فقط الحصول على الكرة واصطدمت به دون قصد".

وشهدت المباراة أزمة بين لاعبي بيراميدز والمصري البورسعيدي على خلفية تصرف فريد شوقي مع رمضان صبحي، الأمر الذي جعل الحكم يقرر طرده بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وواصل :"أثناء سقوط رمضان كنت ذاهب لكي أساعده ووجدت دونجا لاعب بيراميدز يتحدث معي بطريقة غير لائقة".

وأكمل :"(دونجا قال لي متجيش جنبه يلا)، دونجا بالنسبة لي (عيل صغير)، وطالبته بالحديث معي بشكل لائق".

وعن التعادل ضد بيراميدز، رد :"بالنسبة لنا نتعتبر النتيجة خسارة، كنّا أفضل طوال أحداث المباراة والمنافس استغل فرصتين".

واستكمل :"المصري كان أفضل وأخطر واستحوذ بشكل أكبر، واستطعنا بعشرة لاعبين أن نتعادل".

وأنهى :"بصمة معين الشعباني ظهرت على الفريق، بدأنا العمل معه متأخرين ولابد أن يلتمس الجميع العذر له خاصة أنه جديد على الدوري المصري".

واستطاع المصري أن يفرض نتيجة التعادل على بيراميدز بهدفين لكل فريق، ليكون هذا التعادل الرابع للفريق البورسعيدي، مقابل التعادل الأول لبيراميدز بعد ثلاث انتصارات متتالية.