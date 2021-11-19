تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب ضمن الجولة الرابعة من دوري We المصري.

ويعتمد الأهلي على نفس التشكيل الذي خاص مباراة الفريق أمام الزمالك في الجولة الثالثة، بنفس الطريقة التي يمكن أن تكون 3-4-3 أو 4-2-3-1، حسب رؤيته خلال المباراة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، بيرسي تاو، محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي، عمار حمدي، أحمد عبد القادر، محمد هاني، لويس ميكيسوني، حسين الشحات، وليد سليمان، حسام حسن، ياسر إبراهيم.