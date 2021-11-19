جوارديولا يعلن إصابة دي بروين بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أكد جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، إصابة كيفن دي بروين بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن صانع الألعاب البلجيكي يتواجد في العزل وسيغيب عن مباراة فريقه أمام إيفرتون التي تقام يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يغيب عن مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان المقرر إقامتها الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وثبتت إصابة دي بروين بفيروس كورونا في وقت ما عقب تعادل المنتخب البلجيكي مع نظيره الويلزي في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، والتي شهدت تسجيله هدفا.

وقال جوارديولا :" لسوء الحظ ثبتت إصابة كيفن بفيروس كورونا في بلجيكا. سيعزل نفسه 10 أيام. قبل يومين قال لي هذا".

وأضاف :"أعتقد أنه هنا في إنجلترا، ولكن بعيدا عن لياقته وزخمه- فهو إيجابي وعليه التعافي بشكل جيد، وأن يكون في صحة جيدة في أسرع وقت ممكن هذا أهم من أي شيء آخر".

وأضاف :" عندما يصاب شخص ما يجب أن نأخذ حذرنا لأن الجائحة مازالت تحصد الأرواح".

وأكد :" تم تطعيمه، لذلك فهو محمي بشكل أكبر، وأتمنى أن تكون الأعراض خفيفة".

ويمكن لزميله بالفريق جاك جريليش أيضا أن يغيب عن مباراة إيفرتون بسبب إصابته بكدمة، والتي بسببها استبعد من مباراة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره سان مارينو يوم الاثنين الماضي في التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويعاني فيل فودين من مشكلة أيضا، ولكن فرصه أفضل في خوض اللقاء.

وقال جوارديولا :" جاك يتحسن، عاد فيل فودين بمشكلة في الساق. لا أعتقد أن جاك سيلحق باللقاء، ربما يلحق فيل باللقاء".