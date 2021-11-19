بالفيديو..اشتباك بسبب اللعب النظيف بين رمضان ولاعب المصري ينتهي بالطرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شهدت مواجهة بيرميدز أمام نظيره المصري حالة تحكيمية مثيرة للجدل، بعد تعرض لاعب الفريق البورسعيدي للطرد.

وتوقف اللعب في الدقيقة 68 بعد سقوط عمرو مرعي مهاجم المصري ، إثر التحام مع حارس بيراميدز مهدي سليمان في منطقة الجزاء.

ووصلت الكرة بعد ذلك إلى رمضان صبحي الذي رفض اخراج الكرة، ليتعرض بها للضرب من جانب فريد شوقي لاعب المصري.

وقرر حكم اللقاء إشهار البطاقة الصفراء بالخطأ ضد اللاعب أسامة الجزار، ليعود إلى تقنية الفيديو ويمنح البطاقة الصفراء لفريد شوقي ليتعرض للطرد بعدها.

وانتهت المباراة بتعادل بيراميدز أمام نظيره المصري بنتيجة2-21، ليقفز إلى صدار ترتيب الدوري مؤقتا برصيد 10 نقاط، بينما وصل المصري إلى 4 نقاط بالمركز الحادي عشر.