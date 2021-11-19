المصري يوقف سلسلة انتصارات بيراميدز في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - قلب المصري البورسعيدي تأخره بهدفين إلى تعادل بنتيجة 2-2 مع بيراميدز في الجولة الرابعة من مسابقة دوري we المصري.

افتتح إبراهيم عادل التسجيل بيراميدز في الدقيقة 20، فيما أضاف وليد الكرتي الهدف الثاني في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف (2-0).

وسجل حسن علي هدف المصري الأول من ركلة الجزاء في الدقيقة 52 ليقلص الفارق، فيما أحرز عمرو مرعي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 89.

ولعب المصري بـ10 لاعبين بعد طرد فريد شوقي في الدقيقة 71 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

بهذا التعادل تعثر بيراميدز لأول مرة هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بها ترتيب الدوري مؤقتا، بفارق نقطة عن الأهلي الذي يلتقي مع المقاولون العرب في وقت لاحق.

في المقابل فإن المصري تعادل للمرة الرابعة هذا الموسم، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر.