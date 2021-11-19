الزمالك يعود لطريق الانتصارات بثنائية في مرمى الإسماعيلي ويقفز للمركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاد فريق الزمالك لطريق الانتصارات من جديد بالفوز أمام نظيره الإسماعيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وسجل ثنائية الزمالك كلاً من أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 84 من ركلة جزاء قبل أن يضيف عمر السعيد الهدف الثاني في الدقيقة 90+4.

ورفع الزمالك بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 9 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف الإسماعيلي عند المركز 17 ـ قبل الأخير ـ بدون أي نقطة.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

وبدأت الخطورة سريعًا بعرضية أرسلها شكري نجيب من يسار الملعب داخل منطقة جزء الزمالك في الدقيقة 2 حولها عبدالرحمن مجدي برأسه أعلى مرمى عواد.

وردً الزمالك في الدقيقة 7 بتسديدة لبنشرقي خرجت لركنية نُفذت ووصلت سهلة في النهاية ليد محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي.

وسدد إمام عاشور كرة قوية من خارج منطقة جزاء الإسماعيلي في الدقيقة 14 ولكن ارتطمت بقدم باهر المحمدي وخرجت لركنية.

وتوقف اللعب في الدقيقة 18 بعد سقوط لاعب الإسماعيلي داخل الملعب قبل أن يُستأنف اللقاء.

وقطع عبدالرحمن مجدي سيطرة الزمالك على الكرة بتسديدة قوية خطرة على مرمى محمد عواد في الدقيقة 28.

وأنقذ محمد عواد وطارق حامد أخطر كرات الإسماعيلي حين تصدى عواد لتسديدة شيلونجو داخل منطقة الجزاء قبل ن يُبعدها طارق حامد لركنية بالدقيقة 34.

وبدأ الشوط الثاني بكرة خطرة للإسماعيلي في الدقيقة 47 بكرة وصلت للاعبه محمد عادل الذي سدد كرة قوية تصدى لها الونش وإمام عاشور.

وتوقف اللعب في الدقيقة 48 لمراجعة VAR في تصدي لاعبي الزمالك لتسديدة محمد عادل ولكن الحكم أشار إلى عدم وجود ركلة جزاء للإسماعيلي وأُستأنف اللعب.

ومرر شيلونجو الكرة في الدقيقة 58 لزميله أحمد مصطفى على حدود منطقة جزاء الزمالك ولكن تسديدته مرت بعيدة عن مرمى محمد عواد.

وكاد يصنع مصطفى فتحي خطورة للزمالك في الدقيقة 61 بعدما توغل بالكرة داخل منطقة جزاء الإسماعيلي ولكنه لم يستطع السيطرة على الكرة وسط تداخل من مدافع الإسماعيلي.

ودفع كارتيرون في الدقيقة 67 باللاعب عمر السعيد بدلاً من سيف الجزيري وباللاعب حمزة المثلوثي بدلًا من عبدالله جمعة.

وتوقف اللعب في الدقيقة 68 بعد سقوط محمود عواد حارس الزمالك إثر تدخل لاعب الإسماعيلي محمد هاشم.

وأرسل بنشرقي عرضية من يسار الملعب داخل منطقة جزاء الإسماعيلي حولها عمر السعيد برأسه أعلى مرمى حارس الإسماعيلي، محمد فوزي.

وحصل الإسماعيلي في الدقيقة 75 على ركلة حرة مباشرة نفذها لاعبه أحمد مصطفى من محيط منطقة جزاء الزمالك حولها شيلونجو برأسه سهلة في يد حارس الزمالك، محمد عواد.

ودفع المدير الفني للإسماعيلي، في الدقيقة 78 باللاعب محمد صادق بدلاً من شيلونجو.

واحتسب الحكم في الدقيقة 83 على ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد ارتطام تسديدة لاعبه مصطفى فتحي بيد مدافع الإسماعيلي باهر المحمدي الذي حصل على بطاقة صفراء.

وسدد أحمد سيد "زيزو" ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 85 متقدمًا للزمالك بهدف.

ودفع كارتيرون في الدقيقة 86 بالثلاثي يوسف أوباما، إسلام جابر ومحمد أوناجم بدلاً من أشرف بنشرقي، مصطفى فتحي وإمام عاشور.

ومرر زيزو كرة طولية في الدقيقة 90+4 لزميله عمر السعيد الذي تسلم الكرة من منتصف الملعب وانطلق بها تجاه مرمى الإسماعيلي قبل أن يُسددها في الشباك.