طلائع الجيش يتعادل سلبيا مع غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعادل طلائع الجيش مع نظيره غزل المحلة بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، على ستاد جهاز الرياضة العسكري.

ووصل غزل المحلة للنقطة الثامنة ليتقدم للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة الثانية في المركز السادس عشر.

ملخص المباراة

سيطر غزل المحلة على بداية المباراة وحاول تهديد مرمى طلائع الجيش، وفي الدقيقة 20 سدد أحمد غنيم لاعب المحلة كرة قوية، ولكن تصدى لها محمد بسام وحولها إلى ركنية.

حاول لاعبي طلائع الجيش السيطرة على الكرة في الشوط الثاني وتهديد مرمى غزل المحلة ولكن دون جدوى.

تشكيل طلائع الجيش: محمد بسام، أحمد هاني، علي الفيل، خالد سطوحي، عمرو السيسي، أحمد عبد الرحمن، ميدو جابر، كازادي كاسونجو، أحمد سمير، عبد الرحمن شيكا.

تشكيل غزل المحلة: عمرو شعبان، محمد فتح الله، هشام بلحة، إبراهيم كونيه، يحيى حامد، أحمد عفيفي، إيهاب سمير، حميد ماو، أحمد غنيم، معاذ الحناوي، عبده يحيى.