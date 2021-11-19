نتيجة مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري.. الجولة 4

تعرف مع الخليج 365 على نتيجة مباراة الزمالك والاسماعيلي، في الجولة 4 ببطولة الدوري المصري الممتاز 2021/2022، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 19-11-2021.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وكان الاسماعيلي هو الطرف الأفضل، حيث صنع أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، في حين لم يهدد الزمالك مرمى أصحاب الأرض في أي مناسبة.

ودخل مدرب الاسماعيلي الجديد خوان براون اللقاء بالتشكيلة التالية: محمد فوزي؛ باهر المحمدي، محمد هاشم، عصام صبحي؛ عماد حمدي، محمد عادل، أحمد مصطفى، عبدالرحمن مجدي؛ شكري نجيب، بينسون شيلونجو.

بينما جاءت تشكيلة الزمالك الاساسية كالآتي: محمد عواد؛ عبد الله جمعة، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي؛ طارق حامد، إمام عاشور؛ أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري.

وكاد الدراويش يباغت الفارس الأبيض بالهدف الأول بعد مرور دقيقتين على انطلاقة المباراة، حين أرسل شكري نجيب كرة عرضية من الجهة اليسرى ارتقى لها عبدالرحمن مجدي وضربها رأسية ولكن مرت أعلى من العارضة.

وهدد عبدالرحمن مجدي مرمى الزمالك مجددًا عند الدقيقة (24)، بعدما تقدم بالكرة من الجهة اليمنى وأطلق تصويبة صاروخية ملتفة من على حدود منطقة الجزاء جاورت القائم الأيسر ببضعة سنتيمترات.

واصل مجدي تألقه وصنع فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة (34) حينما وضع زميله بينسون شيلونجو في مواجهة المرمى بتمريرة رائعة، ولكن المهاجم الناميبي سدد كرة ضعيفة تصدى لها محمد عواد.

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