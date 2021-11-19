شاهد اهداف الترجي واتحاد تطاوين في الدوري التونسي «التيحا يصعق المكشخة بثنائية»

شاهد فيديو اهداف مباراة الترجي واتحاد تطاوين في ختام مباريات الجولة السادسة بالدوري التونسي 2021/2022 «الرابطة التونسية المحترفة الأولى»، ضمن مباريات اليوم الجمعة 19-11-2021.

صعق اتحاد تطاوين ضيفه الترجي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب نجيب الخطاب، ليرتقي إلى صدارة المجموعة الأولى بالدوري التونسي 2021/2022.

وتقدم اتحاد تطاوين بالهدف الأول في الدقيقة (42) من زمن الشوط الأول، بعد كرة من ضربة ركنية وصلت إلى المدافع حسام بنينة على القائم الأيمن الذي مررها إلى الصادق توج ليحولها الأخير داخل الشباك برأسية سقطت داخل الشباك.

وأحرز شهاب الزغلامي الهدف الثاني لفريق اتحاد تطاوين في الدقيقة (62)، حينما استلم مؤمن الرحماني كرة عرضية على الجهة اليمنى من داخل منطقة الجزاء ومررها إلى الزغلامي الذي حولها في الشباك بتسديدة مباشرة.

وسجل الهدف الوحيد لفريق الترجي، لاعب خط الوسط غيلان الشعلالي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بضربة رأسية قوية اكتفى الحارس بمشاهدتها وهي تسكن شباكه.

ووصل التيحا إلى الانتصار الثالث في الرابطة التونسية المحترفة الأولى هذا الموسم بشكلٍ عام، والأول بعد هزيمتين متتاليتين، في حين تعتبر الخسارة الأولى لفريق الترجي بعد 3 انتصارات وتعادل وحيد.

واشعل اتحاد تطاوين ترتيب المجموعة الأولى بالدوري التونسي، حيث أصبح في رصيده 10 نقاط في الصدارة متساويًا مع الترجي والصفاقسي والنادي البنزرتي، مع الأخذ في الاعتبار أن فريق المكشخة يمتلك مباراة مؤجلة.

شاهد اهداف الترجي واتحاد تطاوين في الدوري التونسي