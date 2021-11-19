شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناصر يحافظ على رئاسة الاتحاد المصرى للترايثلون للعام الثاني عشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز اللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحاد المصري للترايثلون، برئاسة الاتحاد خلال الجمعية العمومية التى عقدت بمقر الاتحاد بمجمع حمامات السباحة ظهر اليوم، الجمعة، ليحافظ على منصبه للعام الثاني عشر على التوالى.

وحصل اللواء أحمد ناصر على 6 أصوات من إجمالي 7 أصوات بعد اعتذار ممثل البنك الأهلي عن حضور الجمعية العمومية للاتحاد.

وفاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد المصري للترايثلون اللواء أحمد حسام الدين جلال وفازت الإعلامية لمياء نبيل ومحمد سيد الأهل والدكتورة نادية صبحي ودكتور ياسر حسنى والدكتورة مريم وحيد فريد بمنصب العضوية الإعلامية.

وأعرب اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد عن سعادته الكبيرة لنجاح الجمعية العمومية وخروجها بالشكل الذي يليق باسم ومكانة الاتحاد.