شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الإسماعيلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من زمن مواجهة الإسماعيلي وضيفه الزمالك، ومازال التعادل السلبي سيد الموقف، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على إستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 3 مباريات فاز فى مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 5 فيما يقبع الإسماعيلى بالمركز الأخير بدون رصيد من النقاط بعدما خسر مبارياته الثلاث بالمسابقة وتلقت شباكه سبعة أهداف وسجل هدف وحيد.

ويسعى الفارس الأبيض للعودة لقطار الانتصارات بعد الخسارة من الاهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للمسابقة قبل فترة التوقف الدولى فيما خسر الدراويش من البنك الأهلى بهدف دون رد في نفس الجولة.

تاريخيا، التقي الفريقان من قبل فى نوفمبر خلال 15 مباراة، فاز الإسماعيلي في 3 وتعادل 5 وخسر 7، وله 11 هدفًا وعليه 16 هدفًا، وحقق كلين شيت في 6 لقاءات.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – مصطفى فتحي – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ويوسف إبراهيم “أوباما” وإسلام جابر وأيمن حفني ومحمد أوناجم وعمر السعيد.

وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من.. حارس مرمى: محمد فوزى، خط الدفاع: محمد دسوقى – باهر المحمدى – محمد هاشم – عصام صبحى، خط الوسط: محمد عادل – عماد حمدى، أمامهم: أحمد مصطفى – شكرى نجيب – عبد الرحمن مجدى، خط الهجوم: شيلونجو.

على مقاعد البدلاء.. أحمد عادل عبد المنعم عبد الله جمعة ، محمد صادق ،محمد عمار،أحمد عيد ، عمر الوحش ، محمد الشامى ، أحمد مدبولى ، دونجا.