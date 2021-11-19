شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: بيراميدز فرط فى فوز سهل على المصرى بسبب الأخطاء الفردية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، أن مباراة المصرى كانت سهلة فى البداية وكان بمقدور الفريق إنهاء اللقاء بنتيجة كبيرة فى ظل التفوق الواضح، ولكن حدث تراجع فى الشوط الثانى تسبب فى خسارة الفريق نقطتين فى مشوار الدوري.

وأضاف إيهاب جلال، فى تصريحاته بالمؤتمر الصحفى عقب المباراة، أنه كان ينبغى على لاعبى بيراميدز إنهاء المباراة سريعا ودون تأخير وانتظار للوقت الصعب، حيث كان الفريق هو الأفضل فى كل شيء، خاصة بالشوط الأول، ومع الفرص المهدرة كان من الممكن أن ينتهى بنتيجة كبيرة، كما أن الفريق لم يستغل النقص العددى مع طرد لاعب المصري، وتركوا المساحات للمنافس حتى حقق هدف التعادل.

وأشار مدرب بيراميدز إلى أنه سيعمل على علاج بعض الأخطاء الفردية وعدم التركيز خلال المباريات المقبلة لبيراميدز فى ظل ضغط اللقاءات مع مرحلة صعبة فى مشوار الفريق بالدورى وكأس الكونفدرالية، والمشوار ما يزال طويلا وبالإمكان التعويض وكل الفرق ستخسر نقاط والمهم عدم خسارة أى نقاط مستقبلا.

وانتزع المصرى، بقيادة معين الشعبانى مدرب الفريق، نقطة ثمينة من بيراميدز، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدفين لمثلهما، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام،.

وتقدم إبراهيم عادل لبيراميدز فى الدقيقة 20، قبل أن يضيف وليد الكرتى الهدف الثانى فى الدقيقة 40، وفى الشوط الثانى عاد المصرى ليحرز حسن على الهدف الأول فى الدقيقة 52 من ركلة جزاء، ثم أضاف عمرو مرعى الهدف الثانى للفريق البورسعيدى فى الدقيقة 89.

بهذه النتيجة يرفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 10 فى صدارة الدورى العام مؤقتاً بفارق نقطة عن الأهلي، ويرفع المصرى رصيده إلى النقطة 4 فى المركز العاشر بعد 4 تعادلات فى الدورى العام.