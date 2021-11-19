شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يؤازر لاعبى الزمالك أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على دعم زملائه قبل مواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز، وتواجد شيكابالا فى مقصورة استاد الإسماعيلية قبل مباراة الزمالك والدراويش لدعم الفريق.

ويستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الزمالك فى المباراة التي تجمعهما حاليًا باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – مصطفى فتحي – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ويوسف إبراهيم “أوباما” وإسلام جابر وأيمن حفني ومحمد أوناجم وعمر السعيد.