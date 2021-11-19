شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الزمالك والإسماعيلى بحضور جماهيرى بعد غياب 1326 يومًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافدت جماهير الإسماعيلى على الملعب لدعم ومساندة اللاعبين فى لقاء الزمالك بقمة الأسبوع الرابع بمسابقة الدورى الممتاز، وقامت الجماهير بالغناء والهتاف للاعبين وحثهم على التألق، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتعويض سلسلة الهزائم بالجولات الماضية.

وتعد تلك المباراة هى الأولى للفريق على ملعبه بعد خوض الثلاث المباريات الماضية على ملعب المنافسين، حيث تعتبر تلك القمة بجماهير على ملعب الإسماعيلية بعد غياب دام 1326 يومًا، حيث كان آخر لقاء يوم 2 أبريل 2018 وانتهى بفوز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفًا ضمن منافسات الدورى العام.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – مصطفى فتحي – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ويوسف إبراهيم “أوباما” وإسلام جابر وأيمن حفني ومحمد أوناجم وعمر السعيد. وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من.. حارس مرمى: محمد فوزى، خط الدفاع: محمد دسوقى – باهر المحمدى – محمد هاشم – عصام صبحى، خط الوسط: محمد عادل – عماد حمدى، أمامهم: أحمد مصطفى – شكرى نجيب – عبد الرحمن مجدى، خط الهجوم: شيلونجو. على مقاعد البدلاء.. أحمد عادل عبد المنعم عبد الله جمعة ، محمد صادق ،محمد عمار،أحمد عيد ، عمر الوحش ، محمد الشامى ، أحمد مدبولى ، دونجا.



جماهير الإسماعيلى