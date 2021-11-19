شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 14 مشاركة بالنهائيات تزين مسيرة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال مشاركته في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي بلغت 14 مشاركة، حقق النادي الأهلي العديد من الأرقام القياسية، حيث سجل 35 هدفًا خلال مبارياته الـ26 فى نهائي البطولة، بينما استقبل مرماه 19 هدفًا.

ويُعرف الأهلي كونه الأكثر تتويجًا بدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه باللقاء القاري لـ10 مرات أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012،2013، 2020، 2021) منهم 7خلال الألفية الثالثة.

وخاض الأهلي نهائي البطولة القارية لـ14 مرة من قبل، فشل في تحقيق اللقب خلال 4 مرات أعوام (1983، 2007، 2017، 2018) أمام فرق أشانتي كوتكو الغاني والنجم الساحلي التونسي والوداد المغربي والترجي التونسي.

تواجد الأهلى فى نهائى البطولة عام 1982 والتقى أشانتى كوتوكو الغانى وانتهت مباراة الذهاب فى القاهرة بفوز الفريق الأحمر 3 / 0 وتعادل الفريقين فى كوماسى 1 / 1.

كما تواجد الأهلى فى نهائى البطولة عام 1983 ليلاقى كوتوكو، حيث تعادل الفريقان فى القاهرة 0 / 0 وخسر الفريق الأحمر فى كوماسى بهدف نظيف.

عاد الأهلى ليتواجد فى نهائى البطولة عام 1987 ليلاقى الهلال السودانى، حيث أقيمت مباراة الذهاب بأم درمان وانتهت بالتعادل السلبى وفاز الفريق الأحمر فى القاهرة بثنائية نظيفة.

وتواجد الأهلى فى نهائى البطولة عام 2001 ليلاقى صن داونز الجنوب أفريقى، وتعادل الفريقان فى بريتوريا بهدف لمثله، ثم فاز الفريق الأحمر بالقاهرة 3 /0.

كما تواجد الأهلي فى 2005 فى نهائى البطولة ليلاقى النجم الساحلى، وتعادل الفريقان فى سوسة 0 /0 وفاز الفريق الأحمر فى القاهرة 3 / 0.

كذلك صعد الأهلى للنهائى فى 2006 والتقى الصفاقسى التونسى، وتعادل الفريقان فى القاهرة بهدف لمثله، ثم فاز الفريق الأحمر فى رادس 1 / 0.

للمرة الثالثة على التوالى يتواجد الأهلى فى النهائى عام 2007، حيث التقى النجم الساحلى التونسى وتعادلا فى سوسة 0 / 0 ثم خسر الأهلى فى القاهرة 3 /1.

وللمرة الرابعة على التوالى يتواجد الأهلى فى نهائى البطولة عام 2008 حيث التقى القطن الكاميرونى، وفاز الفريق الأحمر فى القاهرة 2 / 0 ثم تعادل الفريقين فى جاروا 2 / 2.

فى 2012 تواجد الأهلى فى النهائى للمرة التاسعة فى تاريخه حيث التقى الترجى التونسى وتعادلا فى الإسكندرية 1 / 1، ثم فاز الفريق الأحمر فى رادس بهدفين مقابل هدف.

وتأهل للأهلى إلى نهائى البطولة عام 2013 حينما التقى أورلاندو الجنوب أفريقى وتعادلا فى جوهانسبرج 1 / 1، ثم فاز الفريق الأحمر فى القاهرة 2 / 0، ويعد اللقب الثامن فى تاريخ الأهلى بالبطولة.

الأهلي سقط في فخ التعادل مع الوداد البيضاوي ذهابًا، قبل أن يسقط بهدف وحيد سجله أشرف بن شرقي لاعب الزمالك الحالي، في نهائي أفريقيا عام 2017.

وفي 2018، التقى الأهلي ضد منافسه الترجي وتمكن لاعبو القلعة الحمراء من الفوز ذهابًا بنتيجة 3-1، قبل أن يسقطوا بهزيمة قاسية 3-0.

و توج الأهلي باللقب بعد غياب طويل في نهائي القرن العام الماضي بعدما تغلب على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وزين الكأس العاشر بدوري أبطال أفريقيا مسيرة النادي الأهلي عندما فاز في نهائي النسخة الماضية على فريق كايزر تشيفز بنتيجة 3/0.