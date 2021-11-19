شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأندية المشاركة فى كأس العالم لأندية السلة المقامة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف صالة الدكتور حسن مصطفى منافسات بطولة كأس العالم لأندية كرة السلة في شهر فبراير المقبل فى الظهور الأول للبطولة العالمية داخل قارة أفريقيا.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" خطابًا للاتحاد المصري يعلن فيه عن اختيار مصر لاستضافة بطولة كأس العالم التي يشارك فيها نادي الزمالك بطل قارة إفريقيا والمتوج ببطولة إفريقيا للأندية BAL.

وتقام المسابقة بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك لأول مرة بطل قارة إفريقيا وهو نادي الزمالك الذي أصبح أول نادي مصري إفريقي يتوج ببطولة BAL التي تم تنظيمها تحت رعاية الـ NBA في رواندا مايو الماضي.

ويعد نادي بورجوس الإسباني هو حامل لقب المسابقة ويبحث عن تتويجه باللقب للموسم الثاني على التوالي مثلما فعلها من قبل مواطنها نادي ريال مدريد في عام 1997.

أما فلامنجو البرازيلي بطل دوري أمريكا الجنوبية سيعود للمشاركة في البطولة بعد أن غاب عنها لمدة 3 سنوات متتالية بعد أن خسر النهائي أمام نادي آيك أثينا اليوناني.

فيما سيشارك ليك لاند ماجيك الأمريكي والمتوج بلقب دوري الدرجة الثالثة بالدوري الأمريكي NBA وسيكون ذلك هو ظهوره الاول في المسابقة.