شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يكتفى بالتعادل السلبي مع غزل المحلة فى أول مهمة لـ عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل طلائع الجيش مع غزل المحلة بدون أهداف فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

واكتفى الطلائع بالتعادل السلبي فى أول مهمة رسمية لأحمد عبد العزيز الذي تولى المهمة خلفا لعبد الحميد بسيوني الذي استقال من تدريب الفريق.

ويحتل الطلائع المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعدما خاض 4 مباريات خسر مباراتين وتعادل فى مثلهما وسجل لاعبوه هدفاً وتلقت شباكه ستة أهداف، فيما يحتل غزل المحلة المركز الثالث برصيد 8 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

وبدأ أحمد عبد العزيز المدير الفنى لطلائع المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع : خالد سطوحي - علي الفيل - أحمد هاني - محمد ناصف

خط الوسط : مهند لاشين - عمرو السيسي - أحمد زولا - ميدو جابر

خط الهجوم: أحمد سمير- كازادي كاسونجو

فيما بدأ محمد عودة المدير الفنى لغزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع : محمد فتح الله كماتشو - معاذ الحناوي - يحيى حامد - إيهاب سمير

خط الوسط : إبراهيما كونية - هشام عادل - حيمد ماو - أحمد عفيفي

خط الهجوم: أحمد غنيم - عبده يحيى

وكان الطلائع قد تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما حقق الفلاحين فوزاً على إنبى بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.