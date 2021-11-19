شكرا لقرائتكم خبر عن فوز وتعادل و10 هزائم.. ماذا قدم عماد النحاس أمام الأهلي× 12 مواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي الأهلي اليوم، الجمعة، فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين بعد انتهاء التوقف الدولي، وسبق والتقى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب مع الفريق الأحمر فى 12 مباراة.

ويعانى النحاس من تراجع ملحوظ فى النتائج التي يقدمها أمام الأهلي، ففي 12 مواجهة بين فرق عماد النحاس والأهلي، حقق النحاس فوزاً وحيداً وتعادل مرة أخرى وتلقى الهزيمة في 10 مباريات.

والتقى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون الحالي أمام الأهلي في أول مباراة رسمية بعدما اتجه للمجال التدريبي عندما كان يقود أسوان موسم 2015 -2016 وتحديدا ديسمبر 2015، وفاز الأهلي علي أسوان تحت قيادة النحاس بنتيجة 3-1.

وجاء تاريخ مواجهات عماد النحاس مع الأهلي كالتالي:

مع المقاولون

ـ خسر من الأهلي 2/0 في الدور الثاني بالموسم الماضي

ـ خسر من الأهلي 3/2 في الدور الأول للموسم الماضي

ـ خسر من الأهلي 1/0 في الدور الثاني من الموسم قبل الماضي

ـ خسر من الأهلي 2/0 في الدور الأول من الموسم قبل الماضي

ـ خسر من الأهلي 3/1 في الدور الثاني موسم 2019

ـ فاز على الأهلي 1/0 في الدور الأول بموسم 2019

مع طنطا

ـ خسر من الأهلي 2/1 في موسم 2018

مع الرجاء المطروحيـ خسر من الأهلي 4/1 في موسم 2018 مع الشرقيةـ تعادل مع الأهلي 1/1 في موسم 2017 مع أسوانـ خسر من الأهلي 2/0 في موسم 2017

ـ خسر من الأهلي 4/0 في الدور الثاني موسم 2016

ـ خسر من الأهلي 3/1 في الدور الأول موسم 2016