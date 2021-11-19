الامارات | زوجة رونالدو جورجينا تقع في خطأ فادح خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها

شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة رونالدو جورجينا تقع في خطأ فادح خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ذي الصن" البريطانية اليوم أن زوجة نجم مانشستر يونايتد، جورجينا رودريغيز، وقعت في خطأ فادح حين أرادت التعليق وتهنئة ابنتها بعيد ميلادها.

وقالت الصحيفة إن عارضة الأزياء الإسبانية، وخلال نشرها لقطات فيديو لحفلة عيد الميلاد لابنتها آلانا مارتينا التي بلغت سنتها الرابعة، على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، أخطأت في تاريخ ميلاد ابنتها.

وبدلا أن تضع سنة 2017 التي ولدت فيها آلانا، وضعت على الفيديو تاريخ 12 نوفمبر 2018. ورأى العديد من المتتبعين أن وقوع الأم في يوم عيد ميلاد ابنتها في هكذا خطأ غير مبرر، بينما قال آخرون إن الحفلة التي حضرها العديد من الأطفال وأصدقاء العائلة، تسببت لجورجينا في بعض الإرباك، ما جعلها غير مدركة للخطأ الذي وقعت فيه.

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