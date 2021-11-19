شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زوجة إيريك أبيدال تطلب الطلاق بسبب قضية خيرة حمراوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قررت حياة أبيدال زوجة إيريك أبيدال اللاعب والمدير الرياضي السابق لبرشلونة طلب الطلاق بسبب تورطه في قضية الاعتداء على خيرة حمراوي لاعبة فريق السيدات باريس سان جيرمان.



وكانت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية قد قالت في وقت سابق إن الشريحة الموجودة في هاتف حمراوي كانت باسم أبيدال، بينما قالت صحيفة ”ليكيب“ إن حمراوي كانت متشككة في زوجة أبيدال، حياة، بعد أن تعرضت للهجوم يوم الخميس الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أثناء خروجها لتناول العشاء في مطعم في منطقة بوا دو بولوني الباريسية مع أميناتا ديالو وساكيما قرشاوي، وبعض زملائها في باريس سان جيرمان.