موريتانيا تعين مدربا جديدا لمنتخبها قبل كأس أمم إفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 نوفمبر 2021

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم اليوم الجمعة أنه عين الفرنسي ديدييه جوميز دي روسا مدربا جديدا للمنتخب الأول للبلاد قبل كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق في يناير المقبل في الكاميرون.



وبدأ جوميز دي روسا مسيرته التدريبية في صفوف أندية للهواة في فرنسا قبل العمل مع عدة أندية إفريقية في مصر والكاميرون والجزائر ورواندا والسودان وتنزانيا وغينيا طوال الأعوام التسعة الأخيرة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها جوميز دي روسا البالغ 52 عاما تدريب منتخب وطني.

ويتولى جوميز دي روسا تدريب منتخب موريتانيا خلفا للاعب الفرنسي الدولي السابق كورنتان مارتنز الذي استمر في المنصب طوال سبعة أعوام وحقق مع الفريق نتائج فاقت التوقعات عندما قاده للتأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا لأول مرة في 2019.

ورغم أنه قاد الفريق للتأهل للبطولة للمرة الثانية على التوالي في مارس الماضي إلا أنه أقيل من منصبه في أكتوبر بسبب سوء النتائج في تصفيات كأس العالم.

وأول مهمة لجوميز دي روسا ستكون في كأس العرب في قطر في وقت لاحق من العام الجاري.