محمد صلاح يرد على سؤال: «أين تريد أن تذهب بعد ليفربول؟»

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث النجم العربي المصري محمد صلاح عن مستقبله ووجهته المقبلة بعد نادي ليفربول الإنجليزي.

واعترف صلاح بأنه ما زال لا يعرف وجهته المقبلة بعد ليفربول مشيراً إلى أنه يصب كامل تركيزه مع فريقه الحالي.

وفاجئ محمد صلاح إحدى المدارس المصرية باعتباره سفيراً لإحدى مبادرات الأمم المتحدى لشئون اللاجئين، ليرحب به الطلاب من مختلف الجنسيات بحماس كبير.

وطرح أحد الطلاب سؤالاً على قائد منتخب مصر بشأن مستقبله قائلاً: "أين تريد أن تذهب بعد ليفربول؟"، ليرد صلاح ضاحكاً: "هل تعمل صحفياً؟".

وأضاف صلاح: "ما زلت لا أعرف، أنا حاليًا أركز مع الفريق وأنا سعيد هنا، وأنا أركز على مساعدة المنتخب في تصفيات كأس العالم، هذا هو الأهم حاليا".

يشار إلى أن تعاقد محمد صلاح (29 عاماً) مع ليفربول ينتهي في صيف 2023.

وقاد محمد صلاح مؤخراً المنتخب المصري إلى التأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، جمعها من 4 فوز وتعادلين.

وجاء المنتخب الوطني في التصنيف الثاني بعد تأهل منتخبات، تونس، الجزائر، المغرب، نيجيريا والسنغال إلى المرحلة النهائية في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 في التصنيف الأول، بفضل تفوقهم في تصنيف الفيفا على منتخبنا.

ويضم التصنيف الثاني في المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 بجانب منتخبنا الوطنى كل من الكاميرون، غانا، مالى وجمهورية الكونغو.

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" قد حدد 25 نوفمبر لإعلان قرعة المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم التى تستضيفها قطر فى 2022.

ويستعد صلاح مع ليفربول حالياً لمواجهة نظيره آرسنال غدا السبت، في منافسات الجولة الثانية عشرة، من بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز، والذى يحتل فيها الريدز المركز الرابع برصيد 22 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر تشيلسي، فيما يأتي آرسنال في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.