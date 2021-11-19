موعد مباراة ليفربول وأرسنال.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، نظيره أرسنال، في السابعة والنصف مساء غد السبت، في الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الريدز اللقاء متأثرا بخسارته أمام وست هام 3-2، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الرابع بـ22 نقطة، فيما يأتي أرسنال في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، ماتيب، فان دايك ، روبتسون

الوسط: هندرسون، ألكانتارا، فابيانو

الهجوم: محمد صلاح ، جوتا، ماني

تكشيل أرسنال:

آرون رامسديل

نونو تافاريس - بن وايت - جابرييل - تاكيهيرو تومياسو

إيميل سميث رو - توماس بارتي - ألبيرت لوكونجا - بوكايو ساكا

بيير إيميريك أوباميانج - ألكساندر لاكازيت

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports Connect، beIN Sports HD 1.