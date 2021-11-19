شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجلس إدارة اتحاد الطائرة الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات قادمة، ونجح ياسر قمر فى رئاسة اتحاد الكرة الطائرة بالفوز على منافسه شريف الشمرلى فى الانتخابات التى عقدت ظهر اليوم، بينما نجحت هناء حمزة فى منصب نائب الرئيس و عمرو مخلوف نائبا للصندوق .
ونجح فى العضوية كل من، تامر بيبرس و عايدة اسماعيل و وائل قنديل و محمود الفقى و شوكت صابر و يوسف حسن .
واكتمل النصاب القانونى لانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يدير اتحاد الكرة الطائرة لمدة 4 سنوات قادمة بعد تأجيلها من يوم 5 نوفمبر الحالى لتعقد اليوم، بحضور 45 من أصل 47 لهم حق الحضور .