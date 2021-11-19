شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجلس إدارة اتحاد الطائرة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات قادمة، ونجح ياسر قمر فى رئاسة اتحاد الكرة الطائرة بالفوز على منافسه شريف الشمرلى فى الانتخابات التى عقدت ظهر اليوم، بينما نجحت هناء حمزة فى منصب نائب الرئيس و عمرو مخلوف نائبا للصندوق .

ونجح فى العضوية كل من، تامر بيبرس و عايدة اسماعيل و وائل قنديل و محمود الفقى و شوكت صابر و يوسف حسن .