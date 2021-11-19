أشهر أبطال فيلم "العميل المزدوج" بين الزمالك والإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك، بقيادة الفرنسي كارتيرون، ضيفاً ثقيلا على الإسماعيلى في الخامسة والنصف عصر اليوم، الجمعة، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الفارس الأبيض للعودة لقطار الانتصارات بعد الخسارة من الأهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للمسابقة قبل فترة التوقف الدولى، فيما خسر الدراويش من البنك الأهلى بهدف دون رد فى نفس الجولة.

وهناك لاعبون سبق أن لعبوا وتألقوا بقميص الفريقين وجاء أبرزهم، طه بصرى – منصور حافظ – فاروق السيد – صبرى المنياوى – هارونا يوسف – بشير عبدالصمد – مجدى طلبه – طارق مصطفى – رضا سيكا – أحمد حسن – حسام عبد العال – هيثم فاروق – عبد الحميد بسيونى – عمرو فهيم – إسلام الشاطر – وليد صلاح عبد اللطيف – مصطفى جعفر – محمد يونس – محمد عبد الواحد – محمد عبد الله – هانى سعيد – إبراهيم سعيد – عصام الحضرى – أحمد على – عمر جمال – على جبر – محمد اليمانى – أحمد سمير فرج – صالح موسى – محمود عبد الرازق شيكابالا – أحمد سمير محمد – إسلام جمال – أحمد ناصر- محمد عادل جمعه – إبراهيم حسن – باهر المحمدى – شوقى السعيد – أحمد دويدار – محمود عبد العزيز- إبراهيم عبدالخالق – عمر فتحى سافيولا – محمود عبد العاطى دونجا – بهاء مجدى – محمد عواد – أسامة ابراهيم – محمد الشامى – محمد مجدى الجمل – كريم بامبو – محمود عبد المنصف – محمد مخلوف – أحمد مدبولى – خليل نيمار – محمد حسن – أحمد عيد.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف فيما يقبع الاسماعيلى بالمركز الأخير بدون رصيد من النقاط بعدما خسر مبارياته الثلاث بالمسابقة وتلقت شباكه سبعة أهداف وسجل هدف وحيد.