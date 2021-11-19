شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 23 و24 و25 و29 نوفمبر موعدا لمباريات التمهيدى الثالث لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أيام 23 و24 و25 و29 نوفمبر الجارى موعدا لمباريات الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر هذا الموسم.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى جميع الأندية المشاركة فى الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر هذا الموسم، يخطرها بإقامة جميع المباريات من الدور التمهيدى الأول حتى الأخير، بدون وقت إضافى، بحيث يتم اللجوء لركلات الترجيح حال انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل.

كما تضمنت الخطابات أنه بداية من دور الـ32 لكأس مصر، سيتم تطبيق الوقت الإضافى قبل اللجوء لركلات الترجيح.

وأقيمت مباريات الدور التمهيدى الأولى لبطولة كأس مصر أيام 15 و16 و17 نوفمبر الجارى.