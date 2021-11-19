شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد برونزية فى اليوم الختامي للبطولة العربية لدراجات الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت منافسات اليوم الختامي للبطولة العربية لدراجات الطريق عن فوز منتخب مصر للناشئين بميدالية برونزية، فى ختام البطولة التى أقيمت منافساتها بمنطقة البادية بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة 8 دول، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

وأسفرت منافسات اليوم الختامي للبطولة عن النتائج التالية:

في سباق الفردي العام لفئة الناشئين فاز السعودي أمير السلطان بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وتوج الجزائري أنس رياحي بالميدالية الفضية، وحصد السعودي صالح مويس الميدالية البرونزية، وجاء مواطنه محمد السالم في المركز الرابع، واحتل الجزائري ريان دباب المركز الخامس.

وفي منافسات الفرق من الفردي العام لفئة الناشئين، حقق منتخب مصر المركز الثالث والميدالية البرونزية، وذلك بمجموع الأزمنة التي حققها ثلاثي الفراعنة عمر السعيد عبد الفتاح ومحمد إبراهيم عثمان ونادر على رجب في سباق الفردي العام.

وضمن منافسات الفرق حقق المنتخب السعودي المركز الأول والميدالية الذهبية، وتوج منتخب الجزائر بالمركز الثاني والميدالية الفضية.