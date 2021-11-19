شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 15 مباراة جمعت الزمالك والإسماعيلى فى شهر نوفمبر قبل مواجهة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره الإسماعيلى باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز ، ويسعى الفارس الأبيض لعودة قطار الانتصارات بعد الخسارة من الأهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة فى الجولة الأخيرة للمسابقة قبل فترة التوقف الدولى، فيما خسر الدراويش من البنك الأهلى بهدف دون رد فى نفس الجولة.

والتقي الفريقان من قبل فى نوفمبر خلال 15 مباراة، فاز الإسماعيلي في 3 وتعادل 5 وخسر 7، وله 11 هدفًا وعليه 16 هدفًا، وحقق كلين شيت في 6 لقاءات.

الدورى العام

* يوم 7 نوفمبر 48 .. 2 / صفر بالإسماعيلية ( على عمر ولطفى مسلم )

* يوم 27 نوفمبر 49 .. 1 / 2 بالقاهرة ( أنور الشريف )

* يوم 15 نوفمبر 53 .. 1 / 2 بالإسماعيلية ( عوض عبد الرحمن )

* يوم 13 نوفمبر 55 .. صفر / 1 بالإسماعيلية

* يوم 23 نوفمبر 62 .. 1 / صفر بالقاهرة ( شحته )

* يوم 26 نوفمبر 65 .. 1 / 4 بالقاهرة ( لاعب الزمالك فى مرماه )

* يوم 4 نوفمبر 72 .. صفر / 1 ملعب الإسماعيلى بالقاهرة

* يوم 4 نوفمبر 83 .. 1 / 1 بالإسماعيلية ( عماد سليمان )

* يوم 9 نوفمبر 84 .. 1 / 1 ملعب الزمالك بالمحلة ( محمد حازم )

* يوم 17 نوفمبر 87 .. صفر / صفر ملعب الدراويش بالسويس

* يوم 25 نوفمبر 97 .. صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 25 نوفمبر 2003 .. صفر / 1 بالإسماعيلية ( معتصم سالم فى مرماه )

* يوم 30 نوفمبر 2008 .. 1 / صفر بالقاهرة ( عبد الله الشحات )

* يوم 8 نوفمبر 2010 .. 2 / 3 بالقاهرة ( عبد الله السعيد وأحمد على / معتصم سالم فى مرماه )

* يوم 22 نوفمبر 2016 .. صفر / صفر بالإسماعيلية

مباريات الإسماعيلى يوم 19 نوفمبر ..

لعب 8 مباريات، فاز 2 تعادل 2 خسر 4، له 10 أهداف عليه 11 هدفًا، كلين شيت 3 لقاءات

الدورى العام ..

* يوم 19 نوفمبر 48 خسر من الأهلى صفر / 2 بالقاهرة ( أحمد منصور هدف فى مرماه )

* يوم 19 نوفمبر 50 خسر من الأوليمبى صفر / 2 بالإسكندرية

* يوم 19 نوفمبر 65 فاز على المصرى 2 / صفر بالإسماعيلية ( العربى وشحته )

* يوم 19 نوفمبر 82 خسر من الأهلى صفر / 1 بالقاهرة ( هدف ذاتى محمود جابر )

* يوم 19 نوفمبر 93 تعادل مع غزل المحلة 2 / 2 بالمحلة ( فوزى جمال وبشير عبد الصمد )

* يوم 19 نوفمبر 96 خسر من جمهورية شبين 2 / 4 ملعب شبين ( محمد عبد الرؤوف وإيهاب جلال )

* يوم 19 نوفمبر 2001 فاز على غزل السويس 4 / صفر بالإسماعيلية ( إسلام الشاطر وسيمون مولاما وعماد النحاس وعطيه صابر )

البطولة العربية ..

* يوم 19 نوفمبر 2006 تعادل مع شباب أهلى بو عريريج الجزائرى فى ذهاب ثمن النهائى صفر / صفر بالجزائر.