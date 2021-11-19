شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المسموح لهم بحضور كلاسيكو الإسماعيلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت الجهات الأمنية تشديدات على مداخل ملعب الإسماعيلية الذى يحتضن قمة الإسماعيلى مع الزمالك ،والمقرر لها الخامسة والنصف من مساء اليوم فى رابع جولات مسابقة الدورى الممتاز.

وتفرض الجهات الأمنية كردونا، حيث يسمح فقط بدخول الإعلاميين الحاملين للبطاقات إضافة للجماهير التى تحمل التذاكر الخاصة بالمباراة.

فى سياق متصل ، تسود حالة من الهدوء داخل ارجاء ملعب الإسماعيلية حيث لم يصل لاعبى الفريقين بعد.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف فيما يقبع الاسماعيلى بالمركز الأخير بدون رصيد من النقاط بعدما خسر مبارياته الثلاث بالمسابقة وتلقت شباكه سبعة أهداف وسجل هدف وحيد.