شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يحرس مرمى الزمالك أمام الإسماعيلى.. وعلاء والمثلوثى على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون التشكيل الذى سيخوض به مواجهة الإسماعيلي، المقرر لها الخامسة والنصف مساء اليوم باستاد الإسماعيلية فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – مصطفى فتحي – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ويوسف إبراهيم “أوباما” وإسلام جابر وأيمن حفني ومحمد أوناجم وعمر السعيد.