شكرا لقرائتكم خبر عن وليد الكرتي يعزز تقدم بيراميدز على المصرى 2/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف وليد الكرتي لاعب بيراميدز الهدف الثاني لفريقه فى الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية مميزة من محمد حمدي ليؤكد تقدم بيراميدز 2/0، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان إبراهيم عادل قد أحرز الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 20 بعد تسديدة قوية.

وكان بيراميدز قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد منصور - أحمد توفيق - عمر جابر - محمود صابر - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي