شكرا لقرائتكم خبر عن حسن على يقلص الفارق للمصرى من ضربة جزاء.. والنتيجة 2/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز حسن على لاعب المصرى الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 52 من عمر مباراة بيراميدز والمصرى المقامة باستاد برج العرب بمنافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام، بعد تسديدة ناجحة لركلة الجزاء التى تم احتسابها لصالح الفريق البورسعيدي ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 2/1.

وجاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب المصري، في محاولة لتعديل النتيجة، وأسفرت المحاولات الهجومية عن احتساب ركلة جزاء لصالح محمد عنتر لاعب المصري بعد كرة مشتركة مع المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم بيراميدز بهدفين نظيفين، أحرزهما إبراهيم عادل ووليد الكرتي.

وكان بيراميدز قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد منصور - أحمد توفيق - عمر جابر - محمود صابر - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي

فيما بدأ المصري اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد مسعود، أحمد علاء، عمرو موسى، علاء عطا، حسن علي، إيزي إيميكا، فريد شوقي، محمد جريندو، عمرو مرعي، محمد عنتر، أوستن أموتو.