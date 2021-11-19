شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يتقدم لبيراميدز 1/0 أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح إبراهيم عادل لاعب بيراميدز فى إحراز الهدف الأول لفريقه من تسديدة قوية من خارج منطقة جزاء المصرى سكنت شباك أحمد مسعود، لتعلن تقدم بيراميدز بهدف نظيف فى الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين على استاد برج العرب بمنفسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان بيراميدز قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد منصور - أحمد توفيق - عمر جابر - محمود صابر - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي