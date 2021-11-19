شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع موسيمانى ترتيبات معسكر الإمارات فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو النادي الأهلي، خلال الأيام القليلة المقبلة، مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عدة أمور تتعلق بمعسكر الفريق المرتقب بالإمارات، ويتشاور مسئولو الأهلي مع المدير الفني للفريق الموعد النهائي للسفر وعدد المباريات الودية التى سيخوضها الأهلي فى الإمارات، وكذلك أطراف هذه الوديات، وغيرها من ترتيبات المعسكر الخارجي.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو الاهلى تفاصيل الإعداد لمعسكر الفريق والمقرر إقامته فى الإمارات مطلع الشهر المقبل خلال فترة توقف الدورى المقبلة، وقال مسئولو الأهلى إنه تم الاستقرار على ملاعب التدريب وفندق الإقامة بالمعسكر الذى يبدأ أحد يومي 7 و8 ديسمبر المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها الثامنة مساء اليوم ، الجمعة، على ملعب الأهلي و السلام.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.