شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل براون مع الإسماعيلى.. فوزى ومجدى أساسيان أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتينى خوان براون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك بعد قليل فى رابع جولات الدورى المحلى.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى:

حارس مرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. محمد دسوقى – باهر المحمدى – محمد هاشم – عصام صبحى

خط الوسط .. محمد عادل – عماد حمدى

أمامهم .. أحمد مصطفى – شكرى نجيب – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم .. شيلونجو

على مقاعد البدلاء.. أحمد عادل عبد المنعم عبد الله جمعة ، محمد صادق ،محمد عمار،أحمد عيد ، عمر الوحش ، محمد الشامى ، أحمد مدبولى ، دونجا.