شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمود فلفل حارس كرة اليد بالزمالك بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها محمود خليل “فلفل” حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إصابته بفيروس كورونا. ويخضع حارس يد الزمالك حاليا للبروتوكول العلاجي للتعافي من الإصابة، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور عمرو علي.

وخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني والطبي والإدارى، لمسحة طبية للاطمئنان على سلامتهم، وجاءت نتيجة المسحة سلبية.

أعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مُسبقًا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة، والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتحديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاث فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.