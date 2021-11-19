شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين طلائع الجيش وغزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول من عمر مباراة طلائع الجيش مع غزل المحلة المقامة حاليا باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز، وانحصر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب وافتقدت الهجمات طوال الشوط للخطورة على المرمى بفضل تألق حارسي المرمى محمد بسام وعمرو شعبان.

وبدأ أحمد عبد العزيز المدير الفنى لطلائع المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع : خالد سطوحي - علي الفيل - أحمد هاني - محمد ناصف

خط الوسط : مهند لاشين - عمرو السيسي - أحمد زولا - ميدو جابر

خط الهجوم: أحمد سمير- كازادي كاسونجو

فيما بدأ محمد عودة المدير الفنى لغزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع : محمد فتح الله كماتشو - معاذ الحناوي - يحيى حامد - إيهاب سمير

خط الوسط : إبراهيما كونية - هشام عادل - حيمد ماو - أحمد عفيفي

خط الهجوم: أحمد غنيم - عبده يحيى

وكان الطلائع قد تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما حقق الفلاحين فوزاً على إنبى بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات خسر مباراتين وتعادل في لقاء وحيد وسجل لاعبيه هدف وتلقت شباكه ستة أهداف فيما يحتل غزل المحلة المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وحيد وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

وستكون مباراة اليوم هي الظهور الأول لأحمد عبد العزيز مديراً فنياً للطلائع خلفاً لعبد الحميد بسيونى الذى استقال من منصبه ، حيث يسعى لتحقيق انتصاره الأول في المسابقة لتحسين وضع الفريق في جدول المسابقة.

في المقابل يسعى غزل المحلة بقيادة مدربه محمد عودة لاستكمال مسلسل البداية المميزة، بعدما حقق 7 نقاط في أول 3 جولات لضمان إنهاء الموسم في مركز يليق بالفلاحين.