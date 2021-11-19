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حافلة الزمالك تصل استاد الإسماعيلية لمواجهة الدراويش

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القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها اليوم، الجمعة، فى مسابقة الدوري.

ويستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الزمالك فى الخامسة والنصف مساءً، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على معاينة أرضية ملعب ستاد الإسماعيلية قبل مواجهة الاسماعيلي في بطولة الدوري.

ويدير المباراة محمود البنا حكما للساحة، ويساعده سامي هلهل وشريف عبد الله، وأحمد حمدي حكما رابعا، وطارق مجدي حكما للفيديو، وحسني سلطان مساعدا حكم الفيديو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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