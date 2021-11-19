شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل استاد الإسماعيلية لمواجهة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها اليوم، الجمعة، فى مسابقة الدوري.

ويستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الزمالك فى الخامسة والنصف مساءً، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على معاينة أرضية ملعب ستاد الإسماعيلية قبل مواجهة الاسماعيلي في بطولة الدوري.

ويدير المباراة محمود البنا حكما للساحة، ويساعده سامي هلهل وشريف عبد الله، وأحمد حمدي حكما رابعا، وطارق مجدي حكما للفيديو، وحسني سلطان مساعدا حكم الفيديو.