شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك أمام الدراويش فى ملعب الإسماعيلية قبل لقاء الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة الخامسة والنصف مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الإسماعيلى مع الزمالك باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز ، ويسعى الفارس الأبيض للعودة لقطار الانتصارات بعد الخسارة من الاهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للمسابقة قبل فترة التوقف الدولى، فيما خسر الدراويش من البنك الأهلى بهدف دون رد في نفس الجولة.

وخاض الزمالك والاسماعيلى 111 مباراة بالدوري ، فاز الدراويش في 31 وتعادل 32 وخسر 48 وله 114 هدفًا وعليه 138 هدفًا وحقق كلين شيت في 36 مباراة.

على ملعب الإسماعيلى فاز الدراويش فى 16 تعادل 21 خسر 18 له 54 هدفًا عليه 51 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

على ملعب الزمالك فاز الدراويش فى 15 تعادل 10 خسر 30 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

أهداف الإسماعيلى فى شباك الزمالك جاءت عن طريق 63 لاعبًا بدون هدافى لاعبي الزمالك .. عوض عبد الرحمن 8 أهداف ، فتحى نافع وشحته 6 أهداف لكلا منهما ، على أبو جريشة وعماد سليمان ومحمد صلاح أبو جريشة 4 أهداف لكلا منهم ، ديمان وأسامه خليل وخالد القماش ومحمد حازم وأحمد العجوز وعبد الحميد بسيونى ومصطفى كريم 3 أهداف لكلا منهم ، صلاح أبو جريشة وأميرو ومحمد فكرى الصغير ومجدى الصياد وأيمن الجمل وعمر جمال وعبد الله السعيد وحسنى عبد ربه وإبراهيم حسن هدفين لكلا منهم ، على عمر ولطفى مسلم وأنور الشريف وسيد شارلى وجورج خليفة واليونانى مانولى وسيد بيضو ويونس وفكرى راجح وميمى درويش وسيد عبد الرازق بازوكا وإسماعيل حفنى وأشرف صابر وإسماعيل توتو وحمدى نوح وفوزى جمال وأدهم السلحدار وخالد عبد اللطيف وأحمد قناوى وحمزه الجمل وبشير عبد الصمد وإسلام الشاطر وجون أوتاكا ومحمد بركات ومحمد عبد الله وعماد عبد المنعم ومحمد فيلكس وعبد الله الشحات ومحمد محسن أبو جريشة وعمرو السولية وأحمد على وجون آنطوى وإسلام جمال وإيمانويل بناهينى وديجو كالديرون ومحمود متولى وكريم بامبو وبنسيون شيلونجو وباهر المحمدى ووجيه عبد الحكيم وشكرى نجيب هدفًا لكلا منهم بجانب هدفى لاعبا الزمالك.