شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يصافحون أحمد عيد قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على مصافحة أحمد عيد لاعب الأبيض المعار للإسماعيلي، وذلك قبل مواجهة الفريقين المقرر لها بعد قليل.

ويستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الزمالك فى الخامسة والنصف مساءً، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويدير المباراة محمود البنا حكما للساحة، ويساعده سامي هلهل وشريف عبد الله، وأحمد حمدي حكما رابعا، وطارق مجدي حكما للفيديو، وحسني سلطان مساعد حكم الفيديو.