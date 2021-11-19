شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مصر تستضيف كأس العالم للأندية لكرة السلة بمشاركة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة مجدي أبو فريخة، على شرف تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2022 والتى تقام لأول مرة فى قارة أفريقيا.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" خطابًا للاتحاد المصري يعلن فيه اختيار مصر لاستضافة بطولة كأس العالم التي يشارك فيها نادى الزمالك بطل قارة أفريقيا والمتوج ببطولة أفريقيا للأندية BAL.

وأشار الاتحاد الدولي، في بيانه اليوم الجمعة، إلى أن بطولة كأس العالم للأندية التى بدأت منذ 56 عامًا تشهد مرحلة فارقة فى تاريخها حيث ستقام في فبراير القادم لأول مرة فى قارة أفريقيا.

وتنطلق المسابقة يوم 11 فبراير فى صالة الدكتور حسن مصطفى بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

وكان وفد من الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" في سبتمبر الماضي قد قام بزيارة مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى المقرر أن يستضيف البطولة بجانب الفنادق المرشحة لاستضافة الفرق المشاركة وكبار الزوار المقرر مشاركتهم في المسابقة.