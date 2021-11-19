شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 19 / 11 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها 3 ملايين دولار تُقرب بن أشرف شرقي من الانتقال لشباب الأهلي الإماراتى، وآخر كلام.. أحمد حجازى خارج قائمة منتخب مصر فى كأس العرب.

3 ملايين دولار تُقرب بن أشرف شرقي من الانتقال لشباب الأهلي الإماراتى

اقترب النجم المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك من الرحيل عن ناديه بالموسم الجديد، فى ظل رفض اللاعب تجديد عقده الذى ينتهى مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادٍ خلال الميركاتو الشتوى المقبل، ويصر بن شرقى حال موافقته على التجديد للزمالك على وضع شرط جزائى يسمح له بالرحيل فى أى وقت إذا أراد، وهو الأمر الذى رفضته إدارة الزمالك نهائياً.

آخر كلام.. أحمد حجازى خارج قائمة منتخب مصر فى كأس العرب

تأكد خروج أحمد حجازى، مدافع اتحاد جدة السعودى، من قائمة منتخب مصر ببطولة كأس العرب، التى تقام فى قطر فى الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل.

وكيله: فسخ تعاقد محمد النني مع أرسنال غير صحيح والأهلي لم يفاوضنا

كشف علاء نظمي، وكيل أعمال محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، حقيقة الخبر الذي نشرته صحيفة "ذا صن" الانجليزية، بخصوص فسخ تعاقد أرسنال مع محمد النني واقتراب اللاعب من جالاتا سراي.

تفاصيل رحلة وفد الأهلي إلى أوروبا لتسويق لاعبيه الشباب

سافر وفد من الأهلي يضم أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي مع التشيكي مايكل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين فى جولة بأكثر من من دولة أوروبية، مثل التشيك وسلوفاكيا، لبحث سبل التعاون وانتقال لاعبي قطاع الناشئين بالفريق الأحمر للإعارة وخوض تجارب احترافية مبكرة في الدوريات الأورويات.

على خطى محمد صلاح.. بازل السويسري يتابع أفشة تمهيداً لضمه من الأهلي