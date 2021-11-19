شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والمقاولون العرب الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة قوية مساء اليوم، الجمعة، عندما يواجه المقاولون العرب فى الدورى، ويبحث الأحمر عن مواصلة انتصاراته في المسابقة بعدما حقق فوزاً هاماً على غريمه الزمالك.
ونرصد في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بمباراة لليلة وإلى التفاصيل:س: ما هو موعد وملعب مباراة الاهلي والمقاولون العرب الليلة؟
ج: يواجه الأهلى المقاولون العرب في الثامنة من مساء اليوم الجمعة على ستاد الأهلى والسلام، في ختام منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.س: ما هو ترتيب الاهلى والمقاولون العرب فى جدول الدوري؟
ج: الاهلي يتصدر جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 9 نقاط من ثلاثة مباريات مسجلا عشرة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يحتل المقاولون العرب المركز العاشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مثله وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهم.
س: ماذا عن تاريخ مواجهات الفريقين؟
ج: التقى الاهلي مع المقاولون العرب في 76 مباراة جمعت الفريقين طوال تاريخهما بالدوري منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979، فاز الأهلى في 54 مباراة مقابل 7 للمقاولون وحضر التعادل بينهما في 15 مباراة كان أخرها (1 – 1) في الدور الأول موسم 2010 – 2011 عندما تقدم محمد صلاح للمقاولون وتعادل أحمد شكري للأهلي.
س: ماذا عن قائمة الاهلي للمباراة؟
ج: بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلى، استبعد الثنائى طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا من قائمة الفريق استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، علي معلول، بيرسي تاو، أكرم توفيق، لويس ميكيسوني، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.
وبخلاف كهربا وطاهر طاهر، شمل الغائبين عن الأهلى أمام المقاولون أيضا، رامى ربيعة، محمود متولي، كريم فؤاد، محمود وحيد، محمد محمود وصلاح محسن وكلها غيابات وفقا لرؤية فنية من موسيمانى.