شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والمقاولون العرب الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة قوية مساء اليوم، الجمعة، عندما يواجه المقاولون العرب فى الدورى، ويبحث الأحمر عن مواصلة انتصاراته في المسابقة بعدما حقق فوزاً هاماً على غريمه الزمالك.

ونرصد في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بمباراة لليلة وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الاهلي والمقاولون العرب الليلة؟

ج: يواجه الأهلى المقاولون العرب في الثامنة من مساء اليوم الجمعة على ستاد الأهلى والسلام، في ختام منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

س: ما هو ترتيب الاهلى والمقاولون العرب فى جدول الدوري؟

ج: الاهلي يتصدر جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 9 نقاط من ثلاثة مباريات مسجلا عشرة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يحتل المقاولون العرب المركز العاشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مثله وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهم.

س: ماذا عن تاريخ مواجهات الفريقين؟

ج: التقى الاهلي مع المقاولون العرب في 76 مباراة جمعت الفريقين طوال تاريخهما بالدوري منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979، فاز الأهلى في 54 مباراة مقابل 7 للمقاولون وحضر التعادل بينهما في 15 مباراة كان أخرها (1 – 1) في الدور الأول موسم 2010 – 2011 عندما تقدم محمد صلاح للمقاولون وتعادل أحمد شكري للأهلي.