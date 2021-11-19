شكرا لقرائتكم خبر عن وصول فريق الإسماعيلى إلى ملعب مباراته مع الزمالك بالدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الإسماعيلى على تويتر لقطات من وصول فريقها إلى استاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز ، ويسعى الفارس الأبيض للعودة لقطار الانتصارات بعد الخسارة من الأهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للمسابقة قبل فترة التوقف الدولى، فيما خسر الدراويش من البنك الأهلى بهدف دون رد في نفس الجولة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلى